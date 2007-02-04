Буш збирається просити у Конгресу 130 млрд. доларів

12:25, 04 лютого 2007
Світ
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За рахунок скорочення внутрішніх витрат країни...

Президент США Джордж БУШ через декілька днів запропонує Конгресу збільшити витрати на армію в проекті бюджету на 2007-2008 фінансовий рік. За даними агентства Associated Press, глава Білого дому має намір попросити у законодавців 130 мільярдів доларів.

Таке збільшення необхідно забезпечити за рахунок скорочення внутрішніх витрат країни, заявив Дж.БУШ. "Зниження дефіциту під час війни вимагає зменшення витрат у решті сфер", - сказав він. У той же час Дж.Буш повідомив, що 5 лютого ц.р. представить Конгресу план, який дозволить позбавитися дефіциту бюджету до 2012 р.

Коментарів із Конгресу поки не надходило, оскільки опубліковані американськими ЗМІ цифри поки є неофіційними.

За прогнозами експертів, дефіцит американського бюджету в поточному фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2007 р., становитиме близько 172 мільярдів доларів. Очікується, що до 2012 р. бюджетні показники США перейдуть від дефіциту до профіциту.

 

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