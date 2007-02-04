Суд США захистив право лаятися в міськраді

У США окружний апеляційний суд вирішив, що поліцейський не мав права заарештовувати людину за лайку в міській раді, повідомило у суботу агентство Associated Press.

Історія цієї справи почалася в 2002 році, коли Томас Леонард, звертаючися до членів адміністрації міста Монтроуз, вжив лайливе слово, за що був арештований поліцейським Робінсоном. Леонард сказав тоді батькам міста: "От чому проти вас заведено цю чортову справу", маючи на увазі судову тяжбу, ініційовану раніше його дружиною Сарою.

Робінсон відвів порушника спокою у в`язницю, де той провів одну годину.

Через місяць з Леонарда були зняті пред`явлені за ініціативою Робінсона звинувачення в непристойній поведінці і вживанні нецензурних виразів.

Проте Леонарду цього показалося замало і в 2003 році він звернувся до суду, посилаючися на те, що арешт порушив його право на захист від невмотивованого затримання, гарантоване Четвертою поправкою до американської конституції. Пізніше постраждалий за схильність до вживання міцних слівець американець вирішив, що поліцейський порушив також і його право на свободу слова, яке забезпечується Першою поправкою, і звернувся до суду зі ще однією скаргою. Леонард вимагав як компенсацію понесеного збитку 25 тисяч доларів.

У 2005 році районний суд зняв звинувачення, висунуті Леонардом проти поліцейського Робінсона, дійшовши висновку, що останній мав законні підстави заарештувати чоловіка за лайку. Захист Леонарда не погодився з цим рішенням і подав апеляцію. Його адвокат заявив, що справа може дійти навіть до Верховного суду.

Лента.ру