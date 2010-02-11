Греція зі своїми проблемами поставила на вуха усю Європу
10:35, 11 лютого 2010Світ
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Лідери 27 держав приїхали у Брюссель
Фінансова криза в Греції стане головною темою обговорення на зустрічі лідерів 27 держав Євросоюзу, що відкривається сьогодні в Брюсселі.
Учасники саміту обговорять пропозиції про надання допомоги Греції з метою подолання її бюджетного дефіциту і запобігання дефолту, повідомляє радіо «Свобода».
Проблеми, що виникли в Греції, - це потенційна загроза стабільності європейської валюти. Крім того, вони можуть мати негативну дію на інші країни єврозони, що опинилися в складному фінансовому становищі, такі як Португалія та Іспанія.
У середу в Греції пройшли багатотисячні демонстрації працівників бюджетного сектору, які виступають проти скорочення витрат та інших антикризових заходів уряду.
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