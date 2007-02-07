Лукашенко підозрює, що Путін не вміє рахувати до десяти

Росія втратить європейський ринок у разі будівництва нафтопроводу в обхід білоруської території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, таку думку Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО висловив в інтерв`ю інформаційному агентству Рейтер.

«Тільки люди, які не вміють рахувати до десяти, здатні використовувати подібні маршрути. Цей шлях у два рази Росії буде дорожчим. По-друге, треба мати на увазі позицію європейців стосовно того, що переобтяжена Балтика наповнюється ще й нафтою. Але врешті-решт це їхня справа, їхнє право (Росії - УНІАН). Ми поставили завдання – диверсифікація поставок до Білорусі», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі впевнений, що «знайдуться охочі компанії, які поставлять у країну нафту», й які братимуть участь у приватизації білоруських підприємств. «Знайдуться компанії, які прийдуть на наші підприємства зі своєю нафтою, але це буде найбільша небезпека для Росії, оскільки це призведе до втрати традиційних для Російської Федерації європейських ринків. Якщо сюди прийдуть інші компанії, що поставлять нафту й продадуть нафтопродукти, Росія буде відсічена від європейського ринку. Але я не думаю, що так може бути. Я впевнений, що в Росії й у бізнесі, й у політиці здоровий глузд запанує, й Російська Федерація повернеться до Білорусі на тих принципах співпраці, на яких вона будувалася», - пояснив він.

О.ЛУКАШЕНКО додав, що Білорусь готова до співпраці з Росією на колишніх принципах, але Росії «треба відмовитися від своєї наддержавності й спроб дивитися на нас звисока як на молодшого брата».