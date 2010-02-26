ЄС і Україна можуть підписати Угоду про асоціацію вже цього року

Європейський Союз може підписати з Україною Угоду про асоціацію ще цього року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА.

«Воля є, аби завершити ці переговори до кінця цього року», - сказала вона.

Експерт відзначила, що підписання залежатиме від того, наскільки інтенсивно візьмуться за цю справу представники нової влади.

А.ГУРСЬКА назвала складними переговори по угоді, головним чином, через положення про зону вільної торгівлі, і зауважила, що влада України ще має дуже багато зробити для її підписання.

Експерт водночас не виключила, що новий український уряд зможе вести ці переговори ефективніше.

За словами А.ГУРСЬКОЇ, ЄС може також піти на підписання «Дорожньої карти» для запровадження безвізового режиму з Україною, відзначивши, що українцям буде дуже важко її швидко реалізувати. Вона сказала, що взірцем для цієї «Дорожньої карти» послужить аналогічний документ з балканськими державами, де однією з перших і головних умов є демаркація кордонів. «Умови для України дуже складні для реалізації», - сказала експерт.