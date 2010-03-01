Обама пройшов медогляд

Барак Обама в неділю пройшов свій перший медогляд як глава держави.

Лікарі залишилися задоволені станом здоров`я головнокомандуючого збройними силами, і тепер він з`явиться у них лише в серпні 2011 року, коли йому виповниться 50 років.

У Національний медичний центр ВМС США 48-річний голова адміністрації прилетів о 7 годині ранку на вертольоті. Обстеження тривало приблизно півтори години. Певні аналізи Обама здав раніше.

У Білому Домі відзначають, що американський лідер незважаючи на щільний графік прагне знаходити час для пробіжок, відвідує тренажерний зал і грає на вихідних у баскетбол і гольф.

Эхо Москвы