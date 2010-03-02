Мер Москви про Сталіна, Перемогу, відповідні пропорції та імунітет

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що зображення Йосипа Сталіна будуть розміщені в місті не лише до 65-річчя Перемоги, але й на подальших урочистих заходах, передає РІА «Новости».

Влада Москви вирішили розмістити в різних районах міста до святкування 65-ї річниці з дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні інформаційні стенди, присвячені ролі Й.Сталіна, як Верховного Головнокомандуючого, в роки Великої Вітчизняної війни. Правозахисники висловили обурення цими планами й обіцяли вийти з акціями протесту в разі розміщення таких плакатів. У відповідь голова комітету реклами Москви Володимир МАКАРОВ пояснив, що зображення Й.Сталіна на інформаційних стендах з`являться виключно в "прив`язці" до подій воєнних років. Він уточнив, що стенди, розміром один на півтора метри, будуть розміщені лише в 10 місцях.

"Вакханалія виникла в ЗМІ", - зазначив Ю.ЛУЖКОВ. За його словами, ЗМІ спотворили наміри столичної влади й створили враження, що місто буде буквально "завішане" великими портретами Й.Сталіна.

"Ми це будемо давати. Ми зробимо це у відповідних пропорціях", - сказав Ю.ЛУЖКОВ, маючи на увазі розміщення плакатів із Й.Сталіним на День Перемоги.

При цьому він додав, що плакати будуть розміщені й на 65-річчя Перемоги, і "в ході подальших заходів".

"Коли ми бачимо, як зносяться пам`ятники, це обурює нас. Ми повинні мати імунітет, коли з нашої історії викреслюються особистості", - зазначив Ю.ЛУЖКОВ.