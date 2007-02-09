Посол Афганістану високо оцінив рішення керівництва України

Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Афганістан в Україні Моххамад ДІЛАВАР високо оцінив рішення керівництва України направити українських миротворців до його країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Юрієм КОСТЕНКОМ.

Учасники зустрічі обговорили перспективи українсько-афганського співробітництва у політичній, торговельно-економічній, науково-технічній і культурно-гуманітарній сферах.

У цьому контексті було наголошено на важливості здійснення запланованого на поточний рік офіційного візиту в Україну Президента Ісламської Республіки Афганістан Хаміда КАРЗАЯ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про направлення миротворчого персоналу України для участі в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан”.

Згідно з указом, до Афганістану направляється миротворчий персонал із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України загальною чисельністю до 10 осіб.