Європарламент не викреслить із своєї резолюції пункт про Бандеру?

Європейський парламент не зможе виключити з ухваленої минулого тижня резолюції, в якому закликає українську владу переглянути рішення про присвоєння лідерові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

«Не уявляю собі зараз, аби Європарламент відіграв цю справу назад. Це майже неможливо», - сказав він.

Експерт відзначив, що питання про Бандеру не було головною темою ухваленої резолюції ЄП, в якій було багато позитивних сигналів для європейської інтеграції України, висловивши надію, що згодом конфліктний пункт відійде на дальший план.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що більшість євродепутатів, котрі голосували за резолюцію, не розуміли важливих моментів непростих польсько-українських відносин минулого століття.

«Більшість євродепутатів не має жодного поняття про це», - сказав він.

На думку експерта, подальший розвиток ситуації залежатиме, головним чином, від націоналістичних організацій в Україні, чи будуть вони далі «розвивати» тему.

«Тут є загроза, що ці групи прагнутимуть про себе заявити», - відзначив експерт, зауваживши, що в Польщі теж є низка організацій, котрі щодо Бандери можуть вступати в дискусію з українцями.

Аналітик назвав сумнівним, що проблемні моменти спільної історії зникнуть у дискурсах України та Польщі, висловивши надію, що вони не будуть домінувати у взаєминах.

«Сподіваюся, що це не буде спіраль, котра наростатиме», - сказав він.

«Можливо, воно буде появлятися, але не як домінуюча тема», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Світовий конгрес українців та три обласні ради західних областей України закликали Європарламент відмінити пункт ухваленої резолюції, в якій українській владі пропонується переглянути рішення про надання С.Бандері найвищої державної відзнаки України.