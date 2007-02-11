У рейтингу російських мільярдерів відбулася зміна лідера (фото)

Олег Дерипаска

Власник "Базового елементу" Олег Дерипаска, за версією журналу "Фінанс.", перехопив лідерство в рейтингу російських мільярдерів у губернатора Чукотки Романа Абрамовича, який очолював цей список протягом попередніх трьох років.

Статки Олега Дерипаски за даними "Фінанс." оцінюються в $21,2 мільярда. За даними журналу, Абрамович зі статком у $21 мільярд опустився на другий рядок рейтингу, в якому перераховані імена 500 бізнесменів з капіталом більше 2,4 мільярдів рублів.

Як зазначає видання, серйозний рух вгору-вниз спостерігається по всій першій десятці доларових мільярдерів.

За даними видання, кількість доларових мільярдерів у Росії за рік збільшилася з 50 до 61 людини. Це зростання багато в чому забезпечили підприємці, які працюють у споживчому секторі (роздрібна торгівля, фінанси).

Сукупна величина капіталу всіх учасників рейтингу склала $425,1 мільярдів, що майже в півтора рази перевищує аналогічний показник минулого року.

За матеріалами РІА Новости, Ленти.ру