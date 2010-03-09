У Москві горів нічний клуб: загинула людина

Сьогодні вночі у Москві горів нічний клуб. Унаслідок пожежі, за попередніми даними, загинув охоронець закладу, передає РІА «Новости» .

Повідомлення про пожежу в клубі "Опера" на Трьохгорному валу, 6 служба "01" отримала о 3.48 (мск). Вогонь, який охопив площу близько 1200 квадратних метрів, був локалізований близько 7.00 (мск). Близько 250 осіб були евакуйовані з будівлі гуртожитку, який розташований поряд з клубом.

Як повідомив журналістам заступник начальника ГУ МНС Росії по місту Москві Сергій АНІКЄЄВ, пожежа у московському клубі могла виникнути через порушення техніки безпеки під час проведення будівельних робіт. За його словами, у ніч пожежі вечірки там не проводилося.

За попередніми даними, унаслідок пожежі загинув охоронець закладу. В адміністрації клубу повідомили, що в приміщенні знаходився ще один охоронець, пошуки якого тривають.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 грудня 2009 р. сталася пожежа у пермському нічному клубі "Хрома лошадь". За даними слідства, один з феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво розповсюдився дим, незабаром згасло світло. На той момент у клубі було близько 250 чоловік. Жертвами пожежі стали до 153 осіб. Серед загиблих - двоє громадян України.