Лукашенко лякає Путіна елементами американської ПРО в Україні

Відмова від союзу з Білорусією завдасть серйозного удару по обороноздатності Росії, заявив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, російським збройним силам необхідны $21 млрд для заміщення «кордону білоруської армії, який захищає Росію».

«У Росії від Москви до західних околиць залишилися дві неповні дивізії, - зазначив президент Білорусі. - А питання безпеки після розміщення елементів американської системи ПРО в Польщі, Чехословакії та на Україні набуває надзвичайного значення».

«Газета.Ru»