На переговорах щодо ядерної програми КНДР досягли обережної згоди

Кристофер Хилл. Фото AFP

Посланці США на переговорах щодо ядерної програми Північної Кореї заявили, що було досягнено обережної згоди, повідомляє Бі-бі-сі

Посланець Кристофер Хилл каже, що напружені переговори в Пекіні дозволили погодитися щодо проекту подальших кроків до ядерного роззброєння Північної Кореї.

Після довжелезних переговорів, що тривали всю ніч, сторони, здається, досягли певної угоди. Як виглядає, вони подолали розбіжності щодо обсягів допомоги, яких вимагала Північна Корея взамін за початок процесу роззброєння. США та Китай заявили, що це позитивний крок, але попереду ще багато роботи.

Японський посланець, натомість, сказав, що до угоди треба ставитися обережно, і її ще будуть обговорювати. Північна Корея поки що угоду не коментувала. Її ще мають затвердити лідери всіх країн, що брали участь у переговорах.