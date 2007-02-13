Що отримає Північна Корея за відмову від ядерної програми

Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Мохаммед Ель-Барадеі вітав угоду щодо північнокорейської ядерної проблеми. "Це крок в правильному напрямку", - сказав він. При цьому М.Ель-Барадеі повідомив, що інспектори МАГАТЕ найближчим часом повернуться до КНДР, "щоб переконатися, що вся діяльність у галузі атомної енергетики буде спрямована виключно на мирні цілі", передає Associated Press. Проте глава МАГАТЕ не уточнив, коли саме інспектори агентства прибудуть до Північної Кореї.

Нагадаємо, сьогодні учасники шестисторонніх переговорів щодо ядерної програми Північної Кореї підписали спільну заяву про ядерне роззброєння. В рамках досягнутих домовленостей КНДР мусить протягом 60 днів закрити ядерний комплекс у м. Йонбен і допустити туди міжнародних інспекторів. В обмін Південна Корея, Китай, США і Росія нададуть Пхеньяну 50 тис. т мазуту або рівноцінну економічну або гуманітарну допомогу. Ще 950 тис. т паливної нафти або еквівалентної економічної допомоги КНДР одержить, коли зробить додаткові кроки до роззброєння, що включають надання повного списку своїх ядерних програм, запаси плутонію, і закриття всіх ядерних об`єктів, зокрема графітових ядерних реакторів і переробних заводів.

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