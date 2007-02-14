”Терорист номер два” назвав Буша алкоголіком

Айман аль-Завахірі. Фото Reuters

Айман аль-Завахірі назвав президента США алкоголіком, брехуном і шахраєм, який поставив все на Ірак і програв. Як повідомляє AP, аудіозапис з відповідною заявою другої людини в "Аль-Каїді" з`явився у вівторок на одному з екстремістських сайтів.

"Джордж Буш надзвичайно схильний до пороків, і, наприклад, був алкоголіком. Я не знаю, як його нинішній стан, але той, хто за ним стежить, знає, що зараз він захопився двома іншими пороками - брехнею і шахрайством", - заявив у своєму посланні заступник Осами бін Ладена.

Аль-Завахірі зазначив, що Буш все-таки визнав свою поразку в Іраку не дивлячись на те, що раніше "уперто брехав про успіхи в Іраку і Афганістані".

У своєму посланні, яке триває 41 хвилину, "терорист номер два" також висловився про ситуацію на Близькому Сході, зокрема, в Лівані і в Палестинській автономії. Аль-Завахірі закликав Ліван не дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН, що стосується лівансько-ізраїльського конфлікту, а палестинців - відмовитися від підтримки руху ФАТХ, очолюваного Махмудом Аббасом.

Лента.ру