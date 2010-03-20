У Гамбурзі на станцію метро прорвалися дикі кабани

У Гамбурзі на станцію метро в районі Фольксдорф (Volksdorf) прорвалися 7 кабанів, влаштувавши безлад на платформі, повідомляє Bild.

Одна з диких свиней зістрибнула на колії перед потягом, який був змушений різко загальмувати і трохи зійшов з рейок. Поліції довелося пристрелити тварину.

Подачу електрики на станції було припинено, рух потягів зупинився на годину, поки правоохоронці наводили лад на платформі.

В цей же час кабан-одинак, розбивши скляні двері, увірвався до офісу консалтингової фірми і влаштував там розгром. Поліція, яка прибула на місце події, не змогла його втихомирити і була вимушена стріляти. Збитки оцінюються в 15 тисяч євро.

Крім того, наряд пожежників був в терміновому порядку викликаний до озера Альхорндік (Ahlhorndiek), де кілька кабанів провалилися під весняний лід. Три тварин так і не вдалося врятувати.

Експерт з тварин в пожежній службі Гамбурга Олаф НІС зауважив в інтерв`ю Bild, що популяція місцевих кабанів останнім часом різко зросла, і вони все частіше зустрічатимуться на гамбургських вулицях.