Біля «Домодєдово» аварійно сів Ту-204: є постраждалі

Літак ТУ-204 авіакомпанії "Авіастар-ТУ", що летів з Хургади в Москву, здійснив аварійну посадку в лісосмузі за кілометр від злітно-посадочної смуги аеропорту "Домодєдово".

Як передає РІА «Новости»,пасажирів на борту не було.

Усіх вісім членів екіпажу літака госпіталізовано, двоє з них - у тяжкому стані. Ніхто не загинув.

В авіакомпанії "Авіастар-ТУ" вважають, що причиною інциденту з літаком Ту-204 міг стати сильний туман.

Московське міжрегіональне слідче управління на транспорті СКП РФ порушило за фактом аварії літака Ту-204 в Підмосков`ї кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху повітряного транспорту).