Євросоюз хоче допомогти Україні, але не знає як
У Брюсселі радилися керівники МЗС
Європейський Союз хоче допомогти Україні, не підштовхуючи її до вибору між ЄС та Росією.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у дипломатичних колах, посилаючись на сьогоднішню дискусію міністрів закордонних справ країн-членів ЄС щодо України.
«В Раді закордонних справ є консенсус про необхідність допомогти Україні, але не підштовхувати її до вибору між ЄС та Росією», - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ряд міністрів відзначали, що отримують “змішані” сигнали з Києва. Зокрема, за його словами, про це говорили міністри Болгарії, Польщі та Кіпру.
Разом з тим, за словами співрозмовника агентства, ряд міністрів звернули увагу на те, що Україна не зможе одночасно бути членом Митного союзу з Росією, Казахстаном та Білоруссю, і мати угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом.
В ході сьогоднішньої дискусії також порушувалося питання надання допомоги Україні у реформуванні її газового сектору.