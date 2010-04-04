Посольство України в Багдаді пошкоджене вибухами

Внаслідок терактів у Багдаді будівля Посольства України в Іраку зазнала незначних пошкоджень.

Про це УНІАН повідомив співробітник прес-служби Міністерства закордонних справ України.

«4 квітня близько 11.20 за київським часом у столиці Іраку Багдаді відбулась серія з дев’яти терористичних актів. З них два вибухи були здійснені неподалік від дипломатичного представництва України. Ніхто зі співробітників Посольства України у Багдаді не постраждав, однак приміщення дипломатичної місії зазнало незначних пошкоджень», - повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Співробітник прес-служби повідомив, що у посольстві посилено заходи безпеки.

Він наголосив, що МЗС рішуче засуджує ці терористичні акти, які є особливо цинічними у день, коли весь християнський світ відзначає Великдень.