Як боротися з наркотрафіком засобами протиповітряної оборони

Аргентина збільшить кількість радіолокаційних станцій (РЛС) на кордоні з Болівією, Бразилією та Парагваєм для боротьби з наркотрафіком. Про це заявила міністр оборони Аргентини Нільда Гарре (Nilda Garrе) в інтерв`ю аргентинській газеті "Ла Насьон".

"Найближчим часом на північ Аргентини будуть перекинуті три пересувні радіолокаційні станції , щоб повністю взяти під контроль повітряний простір", - сказала вона.

Згодом на півночі країни планується розмістити ще 11 РЛС, щоб створити потужну систему ППО для боротьби з незаконним обігом наркотиків, наголосила Гарре.

За її словами, наразі спільно з міністерством внутрішніх справ координуються дії для боротьби з наркотрафіком і контрабандою. Зокрема, поставлене завдання визначити маршрути руху літаків-порушників і місця злітно-посадкових смуг.

Наразі в цій зоні діють тільки два радари.

За даними офіційних властей Аргентини, за останні роки незаконне перевезення кокаїну зросло вдвічі. На думку керівництва національної жандармерії Аргентини, це пов`язано із збільшенням виробництва коки в Болівії та Перу. Переважно наркотики постачаються до Аргентини повітряним шляхом на невеликих одномоторних літаках.

За минулий рік було конфісковано близько шести тонн наркотиків.

РІА "Новости"