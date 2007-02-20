Друг Андрія Шевченка продає свій бізнес

Один із найвідоміших стилістів Італії Джорджо АРМАНІ готовий продати свій бізнес.

Як повідомляє РІА «Новости», про це дизайнер заявив в інтерв`ю німецькій газеті "Хандельсблатт" (Handelsblatt), опублікованому сьогодні.

"Я готовий до продажу і продам тому, хто запропонує найвищу ціну", - наводить видання слова модельєра.

Раніше ходили чутки про те, що групу Армані, в яку входять компанії, що виробляють жіночий і чоловічий одяг прет-а-порте і haute couture, дитячий одяг, аксесуари, меблі і товари для дому, і яку експерти оцінюють приблизно в 5 мільярдів євро, має намір купити французький колос "Л`Ореаль".

В інтерв`ю "Хандельсблатт" стиліст заявив, що "Л`Ореаль" може стати одним із партнерів, але якщо хтось інший запропонує більше, тоді це буде хтось інший".

Раніше чутки про можливу операцію з "Л`Ореаль" в групі Армані спростовувалися.