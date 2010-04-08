Президент Киргизії подав у відставку

Президент Киргизії Курманбек Бакієв подав у відставку, повідомляє видання «Фергана.Ru» з посиланням на слова губернатора Джалал-Абадської області країни. Останній також пообіцяв «не віддати на поталу свого сина», маючи на увазі джалал-абадське походження Бакієва, - пише видання.

Виступ Бакієва перед громадськістю очікується сьогодні на мітингу в Джалал-Абаді.

Газета.Ru