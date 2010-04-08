Президент Киргизії подав у відставку
08:42, 08 квітня 2010
Світ
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Виступ Бакієва очікується на мітингу
|Курманбек БАКІЄВ
Президент Киргизії Курманбек Бакієв подав у відставку, повідомляє видання «Фергана.Ru» з посиланням на слова губернатора Джалал-Абадської області країни. Останній також пообіцяв «не віддати на поталу свого сина», маючи на увазі джалал-абадське походження Бакієва, - пише видання.
Виступ Бакієва перед громадськістю очікується сьогодні на мітингу в Джалал-Абаді.
Газета.Ru
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