У Киргизії загинули 68 осіб, понад 500 поранені

Жертвами безладів у Киргизії стали 68 осіб, більш як 500 отримали поранення, повідомило Міністерство охорони здоров`я республіки.

Під час зіткнень з урядовими військами у Бішкеку та інших містах постраждали 527 осіб, 400 з них госпіталізовані, повідомив представник міністерства.

Раніше киргизьке агентство КАБАР повідомляло про 65 загиблих і 498 потерпілих, передає РІА «Новости» з посиланням на КАБАР.

У Киргизії в середу спалахнули масові протести. Опозиція повідомила, що уряд пішов у відставку, а Президент Курманбек БАКІЄВ зник з Бішкеку у невідомому напрямі. Пізніше агентство КАБАР повідомило, що К.БАКІЄВ перебуває у своїй південній резиденції в місті Ош. Опозиція оголосила про відставку Кабміну і створення тимчасового уряду.