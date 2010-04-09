Румунія збільшить свій військовий контингент в Афганістані

Румунія найближчим часом має намір розпочати збільшення свого військового контингенту в Афганістані - до 1 тис. 800 осіб з нинішніх 1 тис. 73 військовослужбовців. З відповідною заявою виступив сьогодні президент Румунії Траян Басеску перед тим як вирушити до Праги на зустріч з президентом США Бараком Обамою. Лідер держави також уточнив, що вся кампанія з розширення військової присутності в регіоні повинна бути завершена у вересні цього року, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

За словами Т.Басеску, відповідне рішення було ухвалене румунським військовим командуванням на вищому рівні ще в березні ц.р., і нові військовослужбовці прибудуть до Афганістану для підвищення рівня безпеки в регіоні.