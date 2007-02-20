Польща і Чехія погодилися прийняти протиракетні комплекси США

Чехія і Польща дали згоду на розгортання комплексів ПРО США на своїй території, повідомляє Defensenews.

На думку прем`єр-міністрів Чехії і Польщі Мірека Тополанека та Ярослава Качиньського, які наводиться в повідомленні, бази ПРО США не становлять загрози для Росії та інших "нормальних держав".

Польський прем`єр-міністр заявив, що розгортання військових баз США гарантує вихід Польщі з-під впливу Росії. "З моменту встановлення тут бази протиракетної оборони шанси на такий вплив мінімум на кілька десятиліть різко знижуються", - повідомив журналістам Ярослав Качиньський.

Схожу заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг, чиї слова наводить агентство Reuters. Глава чеського МЗС звинуватив російське керівництво в спробі шантажу і залякування Чехії у питанні розміщення системи ПРО США. "Чехи тепер думають, що щит ще більше необхідний", - заявив Шварценберг на прес-конференції у Варшаві.

Раніше представники Міністерства оборони і МЗС Росії заявляли про можливість виходу Росії з договору про ракети середньої і меншої дальності та інших угод у сфері обмеження озброєнь у разі розгортання баз ПРО США в Європі.

Лента.ру