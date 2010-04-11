На місці катастрофи Ту-154 працюють більше 800 осіб

На місці катастрофи літака Ту-154 під Смоленськом працюють більше 800 осіб. "До ліквідації наслідків авіакатастрофи залучено 802 особи і 124 одиниці техніки, зокрема від МНС Росії 275 осіб і 68 одиниць техніки, з них 3 повітряні судна", - повідомляє прес-служба МНС РФ.

В адміністрації Смоленської області відкрито "гарячу лінію" для родичів загиблих, пише РосБізнесКонсалтинг. Як повідомили в адміністрації області, телефоном 8 (800)-100-19-01 можна одержати всю необхідну інформацію російською і польською мовами.

Сьогодні вночі тіла загиблих двома вертольотами МНС РФ були доставлені до Москви. У московських моргах триває експертиза і процедура впізнання.