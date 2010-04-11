В Угорщині сьогодні може змінитися влада
10:03, 11 квітня 2010Світ
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У країні парламентські вибори
Парламентські вибори в неділю проходять в Угорщині, де, як очікується, соціалісти, які керували країною останні вісім років, втратять владу, повідомляє Бі-Бі-Сі.
У 6.00 по всій країні відкрилися 11 тисяч виборчих ділянок, які працюватимуть до 19.00.
Парламент Угорщини, що складається з 368 депутатів, обирається на чотири роки 8,3 мільйона виборців.
Після того, як угорська економіка опинилася в глибокій рецесії, шанси на перемогу консервативної партії колишнього прем`єр-міністра країни Віктора Орбана значно зросли.
Чимало голосів може набрати і крайньо права партія "Йоббик".
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