В Угорщині сьогодні може змінитися влада

Парламентські вибори в неділю проходять в Угорщині, де, як очікується, соціалісти, які керували країною останні вісім років, втратять владу, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У 6.00 по всій країні відкрилися 11 тисяч виборчих ділянок, які працюватимуть до 19.00.

Парламент Угорщини, що складається з 368 депутатів, обирається на чотири роки 8,3 мільйона виборців.

Після того, як угорська економіка опинилася в глибокій рецесії, шанси на перемогу консервативної партії колишнього прем`єр-міністра країни Віктора Орбана значно зросли.

Чимало голосів може набрати і крайньо права партія "Йоббик".