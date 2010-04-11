12 квітня в Росії оголошено національний траур у зв`язку з катастрофою літака Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у зверненні до польського народу.

«Від імені російського народу висловлюю найглибші, найщиріші співчуття польському народу, відчуття співчуття і підтримки рідним і близьким загиблих. У понеділок, 12 квітня, в Росії буде оголошено національний траур», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він пообіцяв, що всі обставини цієї трагедії будуть розслідувані найретельніше, у найтіснішій взаємодії з польською стороною. Мною дані вичерпні вказівки правоохоронним структурам.

«Я і всі громадяни Росії приголомшені страшною трагедією – загибеллю Президента Республіки Польща Леха КАЧИНЬСЬКОГО, його дружини Марії, всіх польських громадян, які перебували на борту літака, який зазнав катастрофи», - сказав він.

«У ці дні ми разом проводили поминальні заходи в Катині, разом були у скорботі за жертвами тоталітарних часів. Л.КАЧИНЬСЬКИЙ летів до Росії, щоб особисто віддати дань пам`яті загиблим польським офіцерам і як Президент, і як громадянин своєї країни. Всі росіяни розділяють з вами скорботу і траур», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня вранці у Смоленській області при заході на посадку зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ і його дружина, а також делегація польських високопосадовців. Вони летіли до Катині для участі в меморіальних заходах, присвячених роковинам Катинської трагедії.

Внаслідок катастрофи загинули всі, хто був на борту.