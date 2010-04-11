Слідство: проблем з літаком президента Польщі не було

Проблем з технічним станом літака президента Польщі не було.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду Росії, про це сьогодні в Смоленську заявив голова Слідчого комітету при прокуратурі РФ Олександр БАСТРИКІН.

«Запис уже розшифровано. Ми заздалегідь її вивчили, детальніше її досліджуватимуть в Москві, але, повторюю, що той запис, який ми маємо в нашому розпорядженні, підтверджує, що проблем з літаком не було, що льотчик був поінформований про складні погодні умови, проте він прийняв рішення про посадку», - сказав О.БАСТРИКІН.

У свою чергу міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН повідомив, що група фахівців в Москві вранці приступила до розшифрування мовного самописця.

«Якість запису - задовільна. І є всі можливості отримати достовірну інформацію щодо польоту. Параметричний самописець починаємо розшифровувати за кілька годин. Працюємо разом з польськими колегами і Прокуратурою. Розкривали спільно», - сказав І.ЛЕВІТІН.