Бакієв пропонує ввести до Киргизії миротворців ООН

Президент Киргизії Курманбек Бакієв запропонував ввести в країну миротворчі сили ООН, щоб не допустити повторення масових заворушень. Про це Бакієв заявив в інтерв’ю РІА Новости. За словами президента, міліція і армія не зможуть забезпечити порядок у разі відновлення заворушень.

Бакієв також висловився за створення міжнародної комісії для розслідування подій 7 квітня, коли президент Киргизії був фактично усунений від влади. "Сьогоднішнє слідство, яке нині триває, я йому не вірю, воно однобоке, воно все повісить на мене", - заявив президент. При цьому він висловив готовність нести відповідальність, якщо міжнародна комісія визнає його провину в заворушеннях.

В інтерв`ю Бакієв, який перебуває із своїми прихильниками на півдні Киргизії, застеріг тимчасовий уряд від спроб його силового захоплення. "Тут не п`ять і не десять тисяч, більше буде людей. Вони що, по них всіх стрілятимуть? Тому намагатися зі мною говорити з позиції сили я не раджу. Якщо вони все ж таки спробують, ми чинитимемо опір”, - пообіцяв президент.