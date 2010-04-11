Саакашвілі перерве візит до США, щоб вилетіти до Варшави

Президент Грузії Михайло Саакашвілі у зв`язку із загибеллю в авіакатастрофі президента Польщі та 80 інших польських політиків і військових, на один день перерве візит до США, щоб відвідати Варшаву і особисто висловити співчуття польському народові, повідомила агентству "Новини-Грузія" прес-спікер президента Манана Манджгаладзе.

Грузинський лідер відвідує США на запрошення президента Барака Обами для участі в саміті з питань ядерної безпеки, який пройде у Вашингтоні 12-13 квітня.

Лех Качинський був одним з найпопулярніших європейських лідерів в Грузії, після того, як під час серпневого конфлікту 2008 року прибув до Тбілісі, щоб висловити свою підтримку грузинському народу.

Повідомлення про авіакатастрофу під Смоленськом вразило Грузію. Жителі Тбілісі, які висловлюють співчуття, засипали квітами сходи до посольства Польщі. Вночі із запалених свічок біля входу в посольство був викладений напис «Polska». Звістка про катастрофу призвела буквально до вибуху в соціальних мережах – грузинські блогери, які перші поширили в Грузії повідомлення про трагедію, висловлюють співчуття народові Польщі і створюють сторінки пам`яті.

Неділю, 11 квітня, оголошено в Грузії днем жалоби на знак солідарності з народом Польщі.