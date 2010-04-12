У катастрофі літака Качинського звинувачують екіпаж

Бортові самописці літака, що розбився, в неділю були доправлені в спеціальну лабораторію Міждержавного авіаційного комітету, де фахівці мають встановити причину авіакатастрофи. Але вже зараз всі експерти сходяться на думці, що винен екіпаж, який раз у раз відмовлявся піти на запасні аеродроми до Мінська, Вітебська або навіть Москви, пише "GZT.ru"

Повноважний представник президента РФ в ЦФО Георгій Полтавченко повідомив, що екіпажу літака пропонувалося зробити посадку на запасних аеродромах в Мінську і Вітебську. Це було зроблено через погану видимість і метеоумови. Гідрометцентр ще напередодні повідомляв про туман, що насувався. У момент посадки літака видимість була всього 100–150 метрів.

Проте екіпаж ухвалив рішення йти на посадку, нагадує Newsru. За словами глави СКП РФ Олександра Бастрикіна, це підтверджується вилученими записами. Глава Федерального агентства повітряного транспорту Олександр Нерадько розповів, що літак йшов нижче встановленого мінімуму і перший раз ударився об восьмиметрове дерево, хоча повинен був в той момент бути на висоті до 60 метрів. За словами глави МНС Сергія Шойгу, траєкторія польоту авіалайнера свідчить про те, що він відхилився від злітної смуги не тільки по висоті, але і по ширині не менше, чим на 150 метрів.