В Україну їде міністр закорднних справ Словаччини

15-16 квітня ц.р. в Україні з офіційним візитом перебуватиме Міністр закордонних справ Словацької Республіки Мірослав ЛАЙЧАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у рамках візиту передбачені повномасштабні переговори Міністрів закордонних справ України і Словаччини Костянтина ГРИЩЕНКА і М. ЛАЙЧАКА. За результатами переговорів двох делегацій в МЗС України очікується підписання Протоколу про співробітництво між МЗС України і МЗС Словацької Республіки.

Програмою візиту заплановані також зустрічі М.ЛАЙЧАКА з керівництвом України.

Українська і словацька сторони надають великого значення цьому візиту і розглядають його як підготовчий етап до офіційного візиту в Україну Президента Словаччини Івана ГАШПАРОВИЧА, зазначає прес-служба МЗС України.

Також МЗС оголошує акредитацію на висвітлення заходів МЗС у рамках офіційного візиту в Україну глави МЗС Словаччини, яка триватиме до 18.00 14 квітня. Телефон для акредитації: 238-15-29, 238-17-20.