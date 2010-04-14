Жертвами землетрусу в Китаї стали 67 людей

Землетрус магнітудою 7,1, який стався в китайській провінції Цінхай, забрав життя 67 людей, сотні опинилися під уламками будівель.

У постраждалих від землетрус районах бракує медикаментів й устаткування, повідомляє NEWSru.

За даними Державного сейсмологічного управління КНР, епіцентр був на глибині 33 кілометри в повіті Юйшу автономної префектури Тібету Юйшу на півдні провінції Цінхай. Повіт Юйшу межує з провінцією Сичуань і Тибетським автономним районом.

Агентство "Чжунго сіньвень" повідомило, що в повіті зруйновано до 90% будівель, порушено стільниковий зв`язок, немає електрики. У момент удару підземної стихії жителі здебільшого перебували у своїх будинках - одноповерхових спорудах з дерева і глини.

Провінція Цінхай, яка межує з Тибетським автономним районом Китаю, вважається відносно малонаселеною. За даними за 2008 рік, в ній проживають 5,54 мільйона людей. У повіті Юйшу, до якого входять одне селище міського типу і вісім сіл, згідно з даними, розміщеними на сайті адміністрації повіту, проживає близько 67 тисяч людей.

За декілька годин до потужного землетрусу в регіоні було відмічено два підземні поштовхи магнітудою 4,7 і 4,8.

Один з найсильніших за останні декілька десятиліть землетрус в Китаї стався в травні 2008 року в провінції Сичуань. Тоді в результаті підземних поштовхів магнітудою 8,0 загинули більш як 87 тисяч людей.