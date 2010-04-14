Пілоти літака Качинського до останнього могли уникнути катастрофи?

За чотири дні проведеного розслідування експерти дійшли висновку, що пілоти літака Ту-154 Президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, до останнього моменту могли уникнути катастрофи.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами високопоставленого джерела, близького до розслідування, «проведені слідчі дії - реконструкція заходження на посадку літака Президента Польщі, а також результати розшифровки бортового мовного самописця, - засвідчили, що пілоти до останньої секунди мали шанс уникнути зіткнення із землею».

Командир екіпажу, попри одержане попередження про погану видимість у районі аеродрому «Сєвєрний», прийняв рішення сідати. Під час зниження за глісадою в умовах сильного туману пілоти точно вийшли на злітно-посадочну смугу. Проте при підльоті екіпаж визначив, що літак не потрапляє в точку приземлення, розповів експерт.

«У цей момент командир корабля і припустився фатальної помилки. Він включив форсаж, через невстановлену поки що причину гойднув літак управо і водночас спробував набрати висоту з розворотом. У результаті лайнер крилом зачепив верхівки дерев, після чого літак втратив управління», - заявив експерт.

Якби пілот, включивши форсаж, почав просто набирати висоту прямо, то були б усі шанси уникнути зіткнення із землею, підсумував учасник розслідування, відзначає «Газета.ру».