Путін дасть $20 мільйонів «друзям у Киргизстані»

Росія надасть Киргизстану гуманітарну допомогу в розмірі 20 млн. дол. і готова видати пільговий кредит на 30 млн. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це сказав віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН на нараді під головуванням російського прем`єра РФ Володимира ПУТІНА.

«Я вважаю за можливе надати гуманітарну допомогу в розмірі 20 млн. дол. для першочергових платежів з метою соціальної підтримки. Крім того, Россільгоспбанк готовий надати пільговий кредит на суму 30 млн. дол. відповідній фінансовій установі Киргизстану», - сказав О.КУДРІН.

Він зазначив, що ці питання повинні бути вирішені з киргизькими колегами найближчим часом.

У свою чергу В.ПУТІН зазначив, що тимчасовий уряд Киргизстану звернувся за допомогою до РФ.

«Усім добре відомо, що відбулося в Киргизстані, але що б там не відбувалося - це внутрішня справа самої Киргизії. Разом із тим ситуація і в економіці, і в соціальній сфері критична. Тимчасовий уряд Киргизії звернувся до нас із проханням надати допомогу», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що, за заявою тимчасового уряду Киргизії, казна країни порожня.

«Як стверджують сьогоднішні керівники, колишнє керівництво країни все розікрало, розтягнуло й знищило. Це не нам судити, але в нас завжди були особливі відносини з киргизьким народом, і, безумовно, в скрутну для Киргизстану хвилину ми повинні наших друзів у Киргизстані підтримати», - сказав В.ПУТІН.

Він також зазначив, що за необхідності обсяг допомоги може бути збільшено.

Окрім цього, віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН повідомив, що російські нафтові компанії після офіційного звернення Киргизстану можуть направити до 25 тисяч тонн нафтопродуктів для весняно-польових робіт.

Також міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННИК повідомила, що РФ готова направити Киргизстану 1,5 тис. тонн насіння як гуманітарну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, у Киргизії 7 квітня 2010 року спалахнули масові протести.

Опозиція повідомила, що уряд пішов у відставку, а Президент Курманбек БАКІЄВ виїхав із Бішкека в невідомому напрямку. Опозиція оголосила про відставку Кабміну й створення тимчасового уряду.