В Європарламенті хочуть відрядити місію до Чечні

У Європарламенті розглядають можливість направити місію депутатів до Чечні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила голова підкомітету з прав людини Хейді ХАУТАЛА (група “зелених”, Фінляндія).

“Це моя ідея. Переконана, що ми повинні направити туди місію, щоб зрозуміти ситуацію на місці”, - сказала вона.

За словами депутата, на сьогодні ця ідея обговорюється у Європарламенті. Разом з тим, Х.ХАУТАЛА зазначила, що поки зарано говорити про те, коли така місія могла б бути направлена, оскільки це залежить як від рішення Європарламенту, так і від російської влади, як має дати дозвіл депутатам на відвідування Чечні.