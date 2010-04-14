В Європарламенті хочуть відрядити місію до Чечні
22:27, 14 квітня 2010Світ
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"Щоб зрозуміти ситуацію на місці”
У Європарламенті розглядають можливість направити місію депутатів до Чечні.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила голова підкомітету з прав людини Хейді ХАУТАЛА (група “зелених”, Фінляндія).
“Це моя ідея. Переконана, що ми повинні направити туди місію, щоб зрозуміти ситуацію на місці”, - сказала вона.
За словами депутата, на сьогодні ця ідея обговорюється у Європарламенті. Разом з тим, Х.ХАУТАЛА зазначила, що поки зарано говорити про те, коли така місія могла б бути направлена, оскільки це залежить як від рішення Європарламенту, так і від російської влади, як має дати дозвіл депутатам на відвідування Чечні.
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