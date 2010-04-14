Кількість жертв землетрусу в Китаї досягла 589 осіб

Кількість жертв землетрусу в провінції Цинхай на північному заході Китаю досягла 589 осіб. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на "Сіньхуа". Як зазначає AFP, за інформацією китайських ЗМІ, кількість потерпілих від землетрусу досягла 10 тисяч осіб. Раніше повідомлялося, що рятувальникам вдалося витягнути з-під уламків будівель більше 900 живих людей.

У рятувальних роботах, за даними ВВС News, беруть участь близько 5000 чоловік. До робіт з ліквідації наслідків землетрусу залучені рятувальники з кількох провінцій країни. Уряд Китаю виділив на пошук потерпілих від землетрусу 29,3 мільярда доларів.

Землетрус магнітудою до 7,1 стався 14 квітня о 7:49 за місцевим часом. Його епіцентр був за 380 кілометрів від міста Гольмуд. Найбільше від стихії постраждало місто Цзегу. За інформацією ВВС News, в ньому зруйновані майже всі будинки і заблоковані дороги.