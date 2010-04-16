Літак президента Польщі зачепив дерева за кілометр до аеропорту
На місці катастрофи триває розслідування
Літак президента Польщі Леха Качинського, що розбився під Смоленськом 10 квітня, зачепив дерева за кілометр до злітно-посадкової смуги, повідомляє Міждержавний авіаційний комітет (МАК), посилаючись на попередні результати розслідування.
"Встановлено, що місце першого дотику літака з деревами розташоване на відстані 1050 метрів від торця ВПП (район ближнього приводу) і лівіше за лінію шляху приблизно на 40-45 метрів. Через 200 метрів відбулося зіткнення літака лівим крилом з деревом, внаслідок чого стався різкий крен літака з переворотом ліворуч. Основна маса фрагментів повітряного судна лежить на відстані 350-500 метрів від торця ВПП, лівіше смуги на 150 метрів", - цитує повідомлення РІА "Новости".
Попередній аналіз розшифровки бортових самописців і результат робіт на місці показали, що пожежі або вибуху на борту повітряного судна не було, двигуни літака були працездатні.
Фахівці з розшифровки звукової інформації закінчать роботи з попереднього протоколювання переговорів протягом одного тижня, після чого розпочнуть деталізоване дослідження сильно зашумлених і мало розбірливих фраз, зазначено в повідомленні МАК.
Як повідомляв УНІАН, один з трьох "чорних ящиків" літака відправлений до Польщі. З ним мала повернутися частина польських прокурорів, які працювали в Москві над розшифровкою даних двох інших "чорних ящиків". Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури Польщі. Генеральний прокурор Андрій Серемет повідомив, що екіпаж за кілька секунд до падіння літака усвідомлював неминучість загибелі: з моменту зачеплення дерева до катастрофи пройшло 3-5 секунд.