Вцілілий самописець знайшли на місці авіакатастрофи під Смоленськом

Слідчі на місці авіакатастрофи під Смоленськом знайшли експлуатаційний самописець, який рідко зберігається при катастрофі літаків, і зможуть використати його як додаткове джерело інформації, повідомляє РІА "Новости".

"Експлуатаційний самописець не захищений і дуже рідко при авіаційній катастрофі він зберігається. Проте, в даному випадку він зберігся і... буде використаний як додатковий засіб при розслідуванні і розшифровці", - сказала голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна Анодіна, яка керує розслідуванням.

За її словами, експлуатаційний самописець містить той же обсян інформації, який є на аварійному самописці.

Самописець з польського літака виготовлений у Польщі і за спільним рішенням польської і російської сторін буде розшифрований у Польщі на заводі-виробнику.