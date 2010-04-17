Літак Качинського міг розбитися через глибокий яр біля аеродрому (версія)

Літак Президента Польщі Леха Качинського міг потрапити в авіакатастрофу через глибокий яр, який знаходиться на трасі перед летовищем.

Про це пише польська Gazeta Wyborcza з посиланням на журналіста та фотографа із Смоленська Сергія АМЄЛІНА, з яким цією версією поділився один із експертів.

За його даними, за близько кілометр-півтора від злітно-посадкової смуги військового летовища "Північне", де розбився президентський літак, знаходиться яр шириною 300 та глибиною 60 метрів.

Пілот намагався посадити літак в умовах густого туману, в якому неможливо було його побачити.

Водночас прилади показували висоту, за якої літак міг не потрапити на посадкову смугу, що могло змусити пілота піти на зниження.

"Можливо, на основі цього він прийняв помилкове рішення і пішов на зниження, а на протилежному кінці яру виявився на висоті 8 метрів, де, власне, зачепився крилом за не досить високе дерево", - сказав журналіст. "Так вважає експерт, з яким я розмовляв", - додав він.

Раніше польські медіа повідомляли, що пілот після рекомендацій диспетчерів летовища у Смоленську посадити машину на іншому летовищі через сильний туман вирішив самостійно прийняти рішення про посадку й для цього планував знизитися на висоту 100 метрів. На цій висоті він мав прийняти рішення, садити машину чи летіти на запасне летовище.

Польські медіа також повідомляли про те, що літак вперше зачепився за дерево на відстані близько 1 кілометра від злітно-посадкової смуги летовища.

Рештки президентського літака були розкидані на площі 700 квадратних метрів, а основна його частина лежала за 300-400 метрів від летовища.