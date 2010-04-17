На пост президента Колумбії претендує син іммігрантів з Литви

Син литовських іммігрантів Антанас Моккус ШИВІЦКАС, що представляє екологічну «Партію зелених», має реальні шанси перемогти на майбутніх 30 травня президентських виборах в Колумбії, повідомляє РІА “Новини”.

За даними Національного консультаційного центру, за нього готові проголосувати 29% виборців. Поки його випереджає з 36% голосів кандидат від правлячої партії Національної єдності колишній міністр оборони і соратник нинішнього президента Хуан Мануель САНТОС.

Фірма Ipsos Napoleоn Franco вважає, що А.ШИВІЦКАСУ віддадуть перевагу 20%, Х.САНТОСУ - 30%, але ситуація може змінитися.

На третьому місці кандидат від Консервативної партії Ноемі САНІН, яка може набрати близько 15% голосів.

На думку політоглядачів, сходження А.ШИВІЦКАСА в перші рядки рейтингу пов`язане, зокрема, з його популярністю серед громадян в соціальних мережах інтернету, таких як Facebook і Twitter.