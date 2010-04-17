Виверження ісландського вулкана може тривати кілька місяців

Активність вулкана, який паралізував роботу авіаперевізників в Європі, триває, над ним видно стовп попелу - густу темно-сіру хмару заввишки 9,1 кілометра, повідомляє Associated Press.

Раніше ісландські учені повідомляли про хмару заввишки в 8,5 кілометра. У п`ятницю стовп попелу сягав шестикілометрової висоти.

"Активність вулкана за ніч була досить інтенсивною, що викликало зростання стовпа виверження", - сказав агентству Магнус Тумі Гудмундсон, професор геофізики університету Ісландії. За його словами, говорити про кінець активності вулкана поки зарано. Виверження може припинитися завтра, але може тривати "ще кілька тижнів або навіть місяців".