Росія в майбутньому може стати членом НАТО

21:16, 22 лютого 2007
Світ
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Аргументи Президента України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що Росія може в майбутньому вступити до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в програмі кримському телеканалу, що транслював в прямому ефірі УТ-1.

Президент України підкреслив, що не можна виключати такого розвитку подій: “ніколи не кажи ніколи”. “Це ви так думаєте”, - сказав він, відповідаючи на зауваження журналіста, що Росія ніколи не буде членом НАТО. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що Росія набагато далі просунулась в розвитку взаємодії з Альянсом. “Росія працює з НАТО по 16-ти програмах”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО розповів, що свого часу навіть у 60-х роках Радянський Союз вносив клопотання про приєднання до Альянсу.

“Я переконаний, що світ буде універсалізуватися, я переконаний, що Росія знайде своє місце в інтеграційних процесах, в яких вона набагато глибше стоїть, до речі, ніж Україна, і в тому числі оборонних, безпекових, економічних – тому що тут є вигода”, - сказав глава держави.

Коментуючи сюжет, в якому більшість кримчан висловлювалось проти вступу України до Північноатлантичного альянсу, Президент України наголосив, що сьогодні наша держава має приєднатися до сучасної безпекової політики, яка повинна відповідати національним інтересам.

 

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