Пакистан успішно випробував ракету, здатну нести ядерні боєголовки
08:13, 23 лютого 2007Світ
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Дальність - до 2 тисяч 500 кілометрів
|Ракета великої дальності "Хатф-6". Фото Reuters
Згідно цієї інформації, ракета успішно уразила задану ціль. "Шахін-2" - балістична ракета, здатна з високою точністю уразити ціль на дальності до 2 тисяч 500 кілометрів.
Ці випробування стали четвертим ракетним випробувальним пуском, проведеним Пакистаном за останні місяці. У листопаді пакистанська армія провела випробувальні пуски ракет різної дальності "Хатф-4" і "Хатф-5", а в грудні - ракети "Хатф-3".
За офіційною інформацією, випробування проходять в рамках національної програми модифікації ракет сімейства "Хатф", яке складає основу ракетних озброєнь пакистанської армії.
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