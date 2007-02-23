Пакистан успішно випробував ракету, здатну нести ядерні боєголовки

Пакистан провів у п`ятницю успішне випробування ракети великої дальності "Хатф-6" (Модифікація "Шахін-2"), здатну нести різні види боєголовок, у тому числі і ядерні, повідомляють пакистанські телеканали з посиланням на армійські джерела.

Згідно цієї інформації, ракета успішно уразила задану ціль. "Шахін-2" - балістична ракета, здатна з високою точністю уразити ціль на дальності до 2 тисяч 500 кілометрів.

Ці випробування стали четвертим ракетним випробувальним пуском, проведеним Пакистаном за останні місяці. У листопаді пакистанська армія провела випробувальні пуски ракет різної дальності "Хатф-4" і "Хатф-5", а в грудні - ракети "Хатф-3".

За офіційною інформацією, випробування проходять в рамках національної програми модифікації ракет сімейства "Хатф", яке складає основу ракетних озброєнь пакистанської армії.

РИА новості