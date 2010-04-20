Польща знову закрила авіарух

Польські авіаційні власті з вівторка знову закрили авіарух над територією Польщі, який був частково відновлений в понеділок.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар Polskiej Agenci Żeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛЕБОВІЧ.

Він сказав, що цивільні авіарейси заборонені на усіх летовищах в країні.

Заборона діятиме поки не буде оголошена її скасування.

Водночас прес-секретар повідомив, що лише на півночі Польщі дозволено транзитний рух для рейсових літаків на висоті вище 6,1 км.