Польща знову закрила авіарух

10:23, 20 квітня 2010
Світ
1736 0

На невизначений час

Польські авіаційні власті з вівторка знову закрили авіарух над територією Польщі, який був частково відновлений в понеділок.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар Polskiej Agenci Żeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛЕБОВІЧ.

Він сказав, що цивільні авіарейси заборонені на усіх летовищах в країні.

Заборона діятиме поки не буде оголошена її скасування.

Водночас прес-секретар повідомив, що лише на півночі Польщі дозволено транзитний рух для рейсових літаків на висоті вище 6,1 км.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter