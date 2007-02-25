У Парижі оголосили лауреатів премії «Сезар»

У суботу увечері в паризькому театрі "Шатлє" відбулася урочиста церемонія вручення премії "Сезар" - престижної нагороди, присуджуваною французькою національною Кіноакадемією.

Як передає РІА «Новости», найбільша частина лаврів і овацій дісталася творчому колективу картини "Леді Чаттерлей". Ця екранізація класичної любовної мелодрами, знята режисером Паскаль ФЕРРАН (Pascale Ferran), перемогла в номінації "Кращий фільм року", яка за традицією вважається головною. Кінострічка завоювала ще чотири "Сезари": Марина ХАНДС (Marina Hands), яка виконала в "Леді Чаттерлей" головну роль, одержала приз як краща актриса, а сам фільм удостоєно нагород за кращу адаптацію літературного твору, кращі костюми і кращу операторську роботу.

Зовсім небагато за кількістю призів відстав від лідера тріллер "Нікому цього не говори", поставлений Гійомом КАНЕ (Guillaume Canet). На рахунку цієї картини чотири "Сезари": за кращу режисуру, краще виконання чоловічої ролі (цієї нагороди удостоєний Франсуа КЛЮЗЕ - Francois Cluzet), кращу музику до фільму і кращий монтаж.

А ось фільму "Туземці", відзначені на торішньому кінофестивалі в Канні і який вважався перед нинішньою церемонією одним із фаворитів, дістався лише один приз: за кращий сценарій.

На церемонії названі також володарі "Сезарів" за краще виконання ролей другого плану, кращий акторський дебют, кращий іноземний фільм – всього в 20 номінаціях.