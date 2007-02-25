Понад дві тисячі ісламістів готують теракти у Великій Британії

Британські спецслужби встановили, що в даний час на території королівства перебуває понад дві тисячі ісламських терористів, які готують нові терористичні акти, а загроза здійснення терактів в країні - найвища з часу терактів в США 11 вересня 2001 року.

Як сказано в лютневому звіті антитерористичного підрозділу Скотленд-Ярду, з яким вдалося ознайомитися журналістам газети The Sunday Telegraph, «Бажання «Аль-Каїди» здійснити теракти у Великій Британії і кількість екстремістів, що перебувають на нашій території, готових у будь-який момент взяти участь в цих терактах, перевищує наші колишні про них уявлення».

За даними газети, в даний час документ направлено в британські МВС, міністерство оборони і службу внутрішньої розвідки MI5. Разом з тим, представник МВС відмовився прокоментувати це повідомлення, заявивши, що ніяких даних із цього приводу не має в своєму розпорядженні, повідомляє «Газета.Ru».