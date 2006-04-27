Білоруська міліція заарештувала Мілінкевича

У Мінську правоохоронні органи затримали екс-кандидата в президенти Білорусі, лідера об`єднаних демократичних сил Олександра МІЛІНКЕВИЧА.

Як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», О.МІЛІНКЕВИЧУ має намір пред`явити обвинувачення в організації несанкціонованої ходи від вулиці Янки Купали до Академії наук – санкціонованому властями місця проведення акції «Чорнобильський шлях».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці були заарештовані голова Партії комуністів білоруської Сергій КАЛЯКІН і лідер Партії праці Олександр БУХВОСТОВ, а ввечері 26 квітня - лідер Білоруського народного фронту Вінцук ВЯЧОРКА.

Білоруська опозиція провела 26 квітня акцію «Чорнобильський шлях», присвячену 20-й річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС. За різними оцінками, в акції взяли участь від 7 до 10 тисяч чоловік. Власті Мінська санкціонували проведення ходу і мітингу в Академії Наук і на площі Бангалор, проте учасники акції намагалися зібратися на Жовтневій площі, де 19-25 березня проходив мітинг проти результатів президентських виборів, які відбулися в Білорусі 19 березня.

На Жовтневій площі в Мінську в квітні 2006 року відбулася церемонія вступу Олександра ЛУКАШЕНКА на посаду Президента Білорусі.