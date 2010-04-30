Росія і Україна домовилися організувати трансляцію парадів Перемоги

Росія і Україна домовилися організувати на телебаченні трансляцію парадів Перемоги 9 травня з Києва і Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав у Сочі на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

"Ми по каналу "Вести 24" покажемо парад Перемоги з Києва, а українські глядачі зможуть побачити парад на Червоній площі", - повідомив В.ПУТІН.